اقتصادي / الاسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي



لندن 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

سجل الجنية الاسترليني اليوم ارتفاعاً في أسواق المال اللندنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13 %.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق عند 1.2438 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.17 % إلى 1.1462 يورو.

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21:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.