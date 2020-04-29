السعودية اليوم / فرنسا تسجل 427 وفاة إضافية خلال 24 ساعة



باريس 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

سجلت فرنسا 427 وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب

وأكدت المديرية بأن مجموع الوَفَيَات جراء الفيروس بلغ 24087 وفاة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، منهم 15053 حالة في المستشفيات، و 9034 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

// انتهى //

21:41ت م

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باريس 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسسجلت فرنسا 427 وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد ، بحسب المديرية العامة للصحة الفرنسية.وأكدت المديرية بأن مجموع الوَفَيَات جراء الفيروس بلغ 24087 وفاة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، منهم 15053 حالة في المستشفيات، و 9034 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.// انتهى //21:41ت م0191

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