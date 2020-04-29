السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تحصي 471 إصابة بفيروس كورونا



كينشاسا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أحصت الكونغو الديمقراطية 471 حالة إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكنغولية في بيان لها اليوم، أن عدد حالات الشفاء بلغ 56 حالة، بينما وصل عدد الوَفَيَات إلى 30 وفاة.

// انتهى //

21:40ت م

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كينشاسا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأحصت الكونغو الديمقراطية 471 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ انتشار الوباء داخل البلاد يوم 10 مارس الماضي.وأوضحت وزارة الصحة الكنغولية في بيان لها اليوم، أن عدد حالات الشفاء بلغ 56 حالة، بينما وصل عدد الوَفَيَات إلى 30 وفاة.// انتهى //21:40ت م0190

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