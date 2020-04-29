السعودية اليوم / زلزال متوسط القوة يضرب مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق



بغداد 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

ضرب زلزال متوسط القوة مساء اليوم مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وبلغت قوة الزلزال الذي شعر به سكان المدينة وضواحيها 4.6 درجات حسب مقياس ريختر المكون من 9 درجات ،فيما لم يبلغ إلى الآن عن وقوع خسائر أو أضرار .

// انتهى //

21:39ت م

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