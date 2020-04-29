

القاهرة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وبين "مجاهد" أن إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 5268 حالة من ضمنهم 380 وفاة.

// انتهى //

21:38ت م

0185



القاهرة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 وفاة، لافتة الانتباه إلى خروج 31 مصابًا بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1335 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.وبين "مجاهد" أن إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 5268 حالة من ضمنهم 380 وفاة.// انتهى //21:38ت م0185

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.