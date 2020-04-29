السعودية اليوم / العراق تسجل 75 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 75 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل وفاتين جديدتين مما رفع عدد الوَفَيَات الكلية إلى 92 وفاة، فيما جرى تسجيل 27 حالة شفاء جديدة ليرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1346حالة.

// انتهى //

21:35ت م

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بغداد 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 75 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط والمثنى، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2003 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل وفاتين جديدتين مما رفع عدد الوَفَيَات الكلية إلى 92 وفاة، فيما جرى تسجيل 27 حالة شفاء جديدة ليرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1346حالة.// انتهى //21:35ت م0184

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