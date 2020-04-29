السعودية اليوم / مالي تسجل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



باماكو 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

سجلت مالي 58 إصابة جديدة مؤكدة من فيروس

وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم أن العاصمة باماكو سجلت اليوم 52 إصابة، بينما كان تسجيل 3 حالات في ولاية كوليكورو واثنتين في ولاية موبتي وحالة واحدة في ولاية كاي.

// انتهى //

21:11ت م

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باماكو 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسسجلت مالي 58 إصابة جديدة مؤكدة من فيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات داخل البلاد إلى 424 ، بينهم 122 حالة شفاء، و 24 وفاة.وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم أن العاصمة باماكو سجلت اليوم 52 إصابة، بينما كان تسجيل 3 حالات في ولاية كوليكورو واثنتين في ولاية موبتي وحالة واحدة في ولاية كاي.// انتهى //21:11ت م0183

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