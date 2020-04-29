السعودية اليوم / وزير الأوقاف اليمني ينوه بتدشين النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

نوه معالي وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عطية، بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، في خدمة القرآن الكريم، ونشر السنة، إلى جانب نصرة قضايا الأمة والدفاع عن حقوق المستضعفين، مشيراً إلى أن تدشين مصحف المدينة النبوية عبر منصتي أندرويد وأبل سيسهم في إيصال أعظم كتاب للمسلمين بالعالم، من أجود مطبعة خدمت كتاب الله على مدى التاريخ الإسلامي.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب تدشين معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وبين الدكتور أحمد عطية أن تحديث التطبيق، وإضافة (28) خاصية جديدة، والتحديثات المتطورة يجسد حرص المجمع بالعناية بالقرآن الكريم، ومواكبة التطور في التقنيات الحديثة، وفق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن هذا التطبيق بتحديثاته الجديدة ــ بإذن الله ــ سيخدم جميع المسلمين في العالم، وسيكون له الأثر البالغ في نشر القرآن الكريم.

ونوه الوزير اليمني بالأعمال التطويرية التي شهدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بإشراف معالي المشرف العام أخي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يسير بمنظومة العمل بكل احترافية، محققاً رسالة المملكة وقيادتها الرشيدة التي جسدت خدمة الإسلام واقعا سيخلده التاريخ بحروف ذهبية، مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والتعاون المشترك بينها وبين وزارة الأوقاف اليمنية.

وفي ختام تصريحه قال الدكتور أحمد عطية: إن وزارة الأوقاف اليمنية ستستفيد من هذا التطبيق في تعليم الأجيال للقرآن الكريم، وعبر برامجها التعليمية المختلفة، سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة دينه وإعلاء كلمته وأن يزيل الغمة والوباء عن جميع بلاد المسلمين.

// انتهى //

21:04ت م

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