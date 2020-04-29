شكرا لقرائتكم خبر عن أولى رحلات "المواطنين العائدين" تغارد الأردن والان نبدء بالتفاصيل
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في المملكة، غادرت مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة.
وكان في وداع المواطنيين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
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