البحرين تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت البحرين، الأربعاء، 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، منها 39 حالة لعمالة وافدة وحالة واحدة لمواطن بحريني، و12 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 85 حالة إضافية، وأظهرت البيانات وجود شخص في العناية المركزة، في حين توجد حالة 1457 مستقرة.

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وبلغت عدد الحالات القائمة حتى الآن في البحرين 1458 حالة، في حين بلغت عدد حالات التعافي 1455 حالة.

وأجرت الوزارة حتى الآن 126905 فحصاً طبياً حول كورونا.

وبهذا، يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم رصدها الأربعاء 110حالة، بعد رصد 58 حالة صباحاً، منها 50 حالة لعمالة وافدة و 7 حالات لمخالطين وحالة لبحريني قادم من الخارج ضمن خطة الإجلاء، في حين بلغت عدد حالات التعافي 145 حالة، بعد تسجيل 60 حالة تعافي صباحاً.