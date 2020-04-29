السعودية | جامعة حائل تنتج أقنعة طبيّة عبر الطابعات الثلاثية الأبعاد

ينتج مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية في جامعة حائل نوعين من الكمامات الطبّية عبر الطابعات الثلاثية الأبعاد، ويمكن استخدام هذه الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي في حديث إلى "العربية.نت"، أن هذه المبادرة جاءت بتوجيه ودعم من مدير جامعة حائل أ.د.خليل بن إبراهيم البراهيم انطلاقاً من ضرورة تكامل الجهود بين الجامعة والقطاعات الحكومية الأخرى لمواجهة هذه الجائحة.

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وبين "البلوي" أن فريق العمل يتكون من خمسة من أعضاء هيئة التدريس واثنان من الطلاب وجميعهم سعوديون من منسوبي جامعة حائل، عملوا على هذا المشروع المهم في مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بجامعة حائل، مضيفاً أن هذه الكمامات يمكن استخدامها للعاملين في خطوط المواجهة الأمامية كالممارسين الصحيين في القطاع الصحي، وموظفي المطارات والجمارك والمصانع وغيرهم ممن هم في الصفوف الأولى المعرضين للتماس المباشر مع خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بالجامعة ينتج ما بين 30 إلى 180 كمامة في الأسبوع، وبالإمكان زيادة الإنتاج عند الحاجة أو الطلب وحسب توفر المواد الأولية، ويستغرق إنتاج الكمامة بين ساعتين إلى أربع ساعات وفقا لنوع الطابعة المستخدمة، وبالنسبة إلى المواد المستخدمة فهي من نوع (TPE ) للبلاستيك و (TPU) للربل، الموافق عليهما والمصرح بهما للاستخدام في الأغراض الطبية حسب الدراسات العلمية الدولية ومنها: ‏Recent advances in 3D printing of aliphatic polyesters

وقد تم تصميم وإنتاج هذه الكمامات في جامعة حائل وفقاً للمعايير الموصى بها طبياً لإجراءات الوقاية الصحية.

الجدير بالذكر أن مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية في جامعة حائل هو إحدى مبادرات واحة الإبداع المدرجة ضمن خطة التحول الوطني 2020.