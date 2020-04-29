أطنان المخدرات السورية تجتاح السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 08:19 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 85 زيارة

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أحبطت السعودية اليوم عملية تهريب 19 مليون قرص من المخدرات ضمن عبوات متة.

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت اليوم عن إحباط جريمة منظمة، وألقت القبض على جميع عناصرها وكشفت عن عددهم وجنسياتهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية إنها أحبطت مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين، والقبض على جميع عناصر المنظمة الإجرامية.

وأضافت المديرية أنها ضبطت المواد المخدرة والتي بلغت أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين، تم إخفاؤها في عبوات عشبة “المتة”، وأنه تم القبض على عناصر المنظمة الإجرامية وعددهم 4، بينهم مواطن سعودي وبنجلاديشي ومقيمان من الجنسية السورية.

وبحسب ما تداوله نشطاء ورواد مواقع التواصل فإن كمية المخدرات التي ضبطتها السلطات السعودية القادمة من سوريا صادمة جدا، حيث يقدر ثمنها بمليار ريال، مع وصلات سخرية بالقول :” تخيل تشتري علبة لتقرقع متة وتفتحها تلاقي كوكايين”.