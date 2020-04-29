“شرب الخمر في نهار رمضان” بالسعودية .. هذا ما حدث له

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 08:19 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 516 زيارة

تمكنت الشرطة السعودية من إلقاء القبض على شاب “جاهر بالمعصية” في نهار رمضان، وشرب الخمر وأطلق عبارات غير أخلاقية مهددًا بضرب من يراه في الشارع.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته المسكر، والمجاهرة بالمعصية، ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة، حسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”.