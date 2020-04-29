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تشهد أسواق العاصمة المقدسة، وفرةً في معروضاتها؛ رغم الطلب المتزايد وارتفاع نسبة التسوق في شهر رمضان.
ورصدت "الخليج 365" خلال جولتها على عدد من مراكز المواد الغذائية، مساء اليوم، وفرةً في المواد الغذائية والتموينات الأساسية ومختلف السلع التي تلبي احتياجات المتسوقين.
واستمرت المحلات التجارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ من توفير: المعقمات، وقفازات التسوق، وخطوط التباعد، ورصد حرارة المتسوقين قبل دخولهم إلى السوق.
أسواق العاصمة المقدسة المواد الغذائية
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 08:53 PM
رغم الطلب المتزايد وتلبيتها للاحتياجات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائيةشاهد من أسواق مكة.. وفرةٌ في السلع والمنتجات الغذائية.. الكميات كبيرة
تشهد أسواق العاصمة المقدسة، وفرةً في معروضاتها؛ رغم الطلب المتزايد وارتفاع نسبة التسوق في شهر رمضان.
ورصدت "الخليج 365" خلال جولتها على عدد من مراكز المواد الغذائية، مساء اليوم، وفرةً في المواد الغذائية والتموينات الأساسية ومختلف السلع التي تلبي احتياجات المتسوقين.
واستمرت المحلات التجارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ من توفير: المعقمات، وقفازات التسوق، وخطوط التباعد، ورصد حرارة المتسوقين قبل دخولهم إلى السوق.
، شاهد من أسواق مكة.. وفرةٌ في السلع والمنتجات الغذائية.. الكميات كبيرة ،
المصدر : الخليج 365
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