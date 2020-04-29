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صادرت بلدية الصفا الفرعية، (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، خلال حملتها المتواصلة على الباعة الجائلين ضمن منطقة السوق المركزي للخضروات والفواكه.
وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ، أن الفِرَق التابعة، صادرت (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، التي تباع بشكل عشوائي في حرم السوق المركزي؛ مبينًا أن الكميات المصادَرة سُلّمت للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.
وأكد رئيس بلدية الصفا الفرعية، أن الحملات الرقابية مستمرة في رصد الباعة الجائلين؛ وفق الجدول الزمني المُعَدّ لها؛ وذلك للقضاء على هذه الظاهرة، التي يمارسها المخالفون.جدة بلدية الصفا الفرعية السوق المركزي للخضروات والفواكه
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 08:41 PM
خلال حملات نفّذتها بلدية الصفا على الباعة الجائلين ضمن السوق المركزي
صادرت بلدية الصفا الفرعية، (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، خلال حملتها المتواصلة على الباعة الجائلين ضمن منطقة السوق المركزي للخضروات والفواكه.
وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ، أن الفِرَق التابعة، صادرت (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، التي تباع بشكل عشوائي في حرم السوق المركزي؛ مبينًا أن الكميات المصادَرة سُلّمت للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.
وأكد رئيس بلدية الصفا الفرعية، أن الحملات الرقابية مستمرة في رصد الباعة الجائلين؛ وفق الجدول الزمني المُعَدّ لها؛ وذلك للقضاء على هذه الظاهرة، التي يمارسها المخالفون.
، جدة.. مصادرة 45 طن خضروات ومواد غذائية من أماكن بيع عشوائي ،
المصدر : الخليج 365
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