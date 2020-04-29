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قرر اتحاد الكرة عودة نشاط كرة القدم في دولة الإمارات في شهر أغسطس المقبل بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت.
وكان اتحاد الكرة قد أوقف النشاط الكروي في نهاية مارس الماضي كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.الإمارات فيروس كورونا الجديد
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 08:16 PM
بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة
قرر اتحاد الكرة عودة نشاط كرة القدم في دولة الإمارات في شهر أغسطس المقبل بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت.
وكان اتحاد الكرة قد أوقف النشاط الكروي في نهاية مارس الماضي كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
، الإمارات تعلن عودة النشاط الكروي في أغسطس المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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