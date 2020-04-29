بالصور.. بلدية الخُبر تُطعم الققط على الكورنيش والواجهة البحرية

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):دشّنت بلدية محافظة الخُبر، اليوم الأربعاء، مبادرة " طعما رحمة " لإطعام القطط في الكورنيش والواجهة البحرية.
وأوضحت أن ذلك يأتي امتثالاً لديننا الإسلامي الحنيف، ومن منطلق إنساني، ورحمةً بالقطط، وحفاظاً على حياتها، حيث تم تركيب 60 أنبوب لإطعام القطط وأوعية لشرب الماء.
وأوضح بعض الصور، العمال أثناء وضع الطعام في أحد الأنابيب، حيث تجمعت أمامه القطط.
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