الأرصاد تُنبه من السحب الرعدية على الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من السحب الرعدية الممطرة على منطقة الجوف يشمل " دومة الجندل، سكاكا " . أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من السحب الرعدية الممطرة على منطقة الجوف يشمل " دومة الجندل، سكاكا " . وأوضحت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني في مدى الرؤية الأفقية، فيما ستستمر حتى الثالثة صباح غدً الخميس.

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