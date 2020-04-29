شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إعلامي يدافع عن نفسه بعد اتهامه بالاستهزاء بالصلاة: «تصرف عفوي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دافع الإعلامي إبراهيم المعيدي عن فيديو له انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ والذي فسره البعض على أنه استهزاء من الصلاة .

وأكد الإعلامي على أن الفيديو لم يكن المقصود منه الاستهزاء نهائيًا كما فسر البعض بشكل خطأ

وظهر الإعلامي في الفيديو وهو يقرأ القرآن خلال فترة العزل المنزلي في مكبر الصوت، وكان قد جهز مكبر صوت وبدأ يتحدث فيه وكأن خلفه أشخاص يصلون جماعة ، ثم يضحك على ما يفعله؛ وعلى الرغم من أنه كان يمزح مع أطفاله دون نية سيئة إلا أن عدد من المغردين زعموا أنه يستهزأ بالصلاة.

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وقال المعيدي في دفاعه: ” كان مشهداً عفويا في “حوش بيتي” مع أطفالي لتجربة الصوتيات .. وقرأت القرآن وليس في ذلك أي استهزاء أو شيء مما قاله بعضهم ” .

وأضاف : ” وأنا أتوعد كل من يحاول الاتهام أو الاعتداء أو تشويه السمعة بالتوجه للقضاء الذي سينصف الجميع .. وسيتم رفع كل الحسابات التي كتبت تلك التغريدات للنيابة العامة ” .

وتابع : ” حيث أن البعض وقع في جريمة معلوماتية يلحقها حق عام وحق خاص .. وهذه الكتابات يستهين فيها البعض في تشويه سمعة الآخرين ولايعرف عاقبتها ”.