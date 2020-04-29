شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء المدير التنفيذي لمدينة مكة الطبية من منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قرّر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تكليف الدكتور دلشد علي بن عباس المدير العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول في منطقة مكة المكرمة مديراً تنفيذياً لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم وزير الصحة الشكر إلى الدكتور عبدالله بن عصام غباشي الذي كان يشغل المنصب، على ما بذله من جهود خلال فترة تكليفه.

وطلب "غباشي" الإعفاء من المنصب لظروف خاصة، إذ كان سيشغل المنصب حتى تاريخ 19 /3 /1442 هـ بعدما تم تمديد تكليفه لمدة عام .