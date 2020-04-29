شكرا لمتابعة خبر عن “التعليم” تعلن تكليف مساعدين ومساعدات جدد بالإدارات التابعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدر عبدالرحمن بن محمد العاصمي، نائب وزير التعليم، عدة قرارات بتكليف مساعدين ومساعدات جدد للشؤون التعليمية والمدرسية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وشملت القرارات تكليف الدكتور ساعد بن سعيد مستور الثبيتي مساعداً للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم محافظة الطائف، وتكليف شعاع بنت خليفة الخليفة مساعداً لمدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة.

كما شملت تكليف شادية بنت سعيد القحطاني مساعداً لمدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) في إدارة التعليم بمحافظة الخرج تكليف وافي بن عبدالرحمن بن محمد المسيب مساعداً للشؤون المدرسية بتعليم محافظة وادي الدواسر.

وتضمنت تكليف عبدالله بن سعد بن سعيد آل رزيق مساعداً للشؤون المدرسية بتعليم محافظة النماص، تكليف الدكتور فهد بن عبدالرحمن الخليف مساعداً للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم محافظة الرس.