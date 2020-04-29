شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم استخدام الأدوية الطبية لعلاج اللثة في نهار رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم استخدام الأدوية الطبية لعلاج اللثة في نهار رمضان.

وكانت إحدى متابعات برنامج فتاوى رمضان المذاع بإذاعة القرآن الكريم قد تساءلت حول اذا ما كان المضمضة بأدوية طبية بها طعم النعناع لعلاج اللثة في نهار رمضان يفسد الصيام من عدمه.

وأجاب الشيخ بأنه يجوز استخدامه بشرط إلا تبتلعه، مضيفا أن ابتلاعه يفسد الصيام.