شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: الرضاعة الطبيعية لا تنقل الفيروس إلى الطفل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن رعاية الحوامل المصابات بفيروس كورونا في المملكة على أعلى مستوى.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن هناك عدد من الحالات قد أنجبت مواليد متعافين، مقدمًا عدة نصائح لهن.
وشدّد على النظافة والبقاء في العزل المناسب وعدم التفريط في المتابعة الطبية المشددة لحالتها ومواصلة أخذ المقويات والمعالجات التي يجب المداومة عليها أثناء فترة الحمل بإشراف مباشر من الطبيب.
كما أوصاهن بغسل اليدين قبل التعامل مع الطفل وعدم ملامسة الأسطح مباشرة وارتداء الكمامة، ولا مانع من الرضاعة الطبيعية.
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