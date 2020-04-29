شكرا لمتابعة خبر عن مباردة ساند تتيح لأصحاب العمل حرية اختيار العاملين المدعومين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية أن مبادرة "ساند" تتيح لأصحاب العمل حرية اختيار العاملين المدعومين وتغييرهم كل شهر. أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية أن مبادرة "ساند" تتيح لأصحاب العمل حرية اختيار العاملين المدعومين وتغييرهم كل شهر. وأوضح مساعد محافظ المؤسسة، نادر الوهيبي، أن ذلك متاح أمام صاحب العمل طيلة فترة الدعم. يذكر أن “مبادرة ساند” جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وذلك لدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات كورونا.

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