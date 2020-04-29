شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد خلّاب لشلالات جبل منعا بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشهدًا جميلًا لشلالات جبل منعا بمحافظة تنومة بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية على عسير، تستمر حتى التاسعة مساء اليوم.

ويشمل التنبيه كل من " أبها - أحد رفيدة - الحرجة - النماص - بارق - بلقرن - بيشة - تثليث - خميس مشيط - رجال المع - ظهران الجنوب – محايل " .