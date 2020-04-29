شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سفير المملكة في الإمارات يودع المواطنين العائدين إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرص سفير المملكة في الإمارات، تركي الدخيل، على توديعه المواطنين العائدين إلى المملكة. حرص سفير المملكة في الإمارات، تركي الدخيل، على توديعه المواطنين العائدين إلى المملكة. وأكد السفير أنه يتشرف خدمة مواطني المملكة، مبديًا سعادته بعودتهم إلى أرض الوطن. وقدم تحياته وتحيات جميع منسوبي السفارة لهم، متمنيًا وصولهم إلى المملكة بسلام.

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