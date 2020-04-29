شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عاصفة رملية جدارية في رياض الخبراء بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظة وصول العاصفة الرملية الجدارية إلى رياض الخبراء في منطقة القصيم، مساء اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، حتى الثامنة مساء اليوم.

ويشمل التنبيه كل من " البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور – عنيزة " .