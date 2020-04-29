شكرا لمتابعة خبر عن أسواق المزرعة توضح وضع العمل بفروعها بعد إصابة بعض عمالها بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أصدرت شركة أسواق المزرعة توضيحًا بشأن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد بين عمالها في بعض فروعها في جدة.

وأضافت الشركة أن العمال المصابين كانوا في مدينة جدة بأحياء المحمدية والروضة والسامر، مؤكدة أنه فور اكتشاف الإصابة يوم أمس تم التنسيق مع الجهات الرسمية، وإغلاق الفروع التى اكتشفت بها الحالات.

وأكدت قيامها بتعقيم الفروع من قبل جهات معتمدة وتحت إشراف الجهات الرسمية، كما تم العزل الفوري لجميع العمال المخالطين للحالات المصابة.

ونوهت بأنها ستقوم بإعلان افتتاح الفروع بعد أخذ الموافقة الرسمية من الجهات المعنية، مؤكدة أن جميع فروع العمل الأخرى بجدة تعمل بصورة طبيعية.