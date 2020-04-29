شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الإجراءات الوقائية تطبق أمام بوابات المولات بعد إعادة فتحها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعادت المراكز التجارية اليوم، الأربعاء، فتح أبوابها أمام المتسوقين بعد فترة إغلاق دامت لعدة أيام على خلفية انتشار فيروس أعادت المراكز التجارية اليوم، الأربعاء، فتح أبوابها أمام المتسوقين بعد فترة إغلاق دامت لعدة أيام على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد. وحرصت المولات على تطبيق الاجراءات الوقائية لحماية المتسوقين من الفيروس الجديد، والتى منها فحص المتسوق قبل دخوله للمول، بجانب الاهتمام بعمليات التعقيم وغيرها من الإجراءات الأخرى التى تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع، والحد من تفشي الفيروس.

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