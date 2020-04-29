شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الطائف" تنفي ظهور حالات جديدة وتتوعد ناشري الشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عدم صحة ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال حملات المسح.

وأكدت "صحة الطائف"، أنه تم رصد تداول شائعات بشأن ظهور حالات إصابة جديدة في أحد الأحياء خلال حملات المسح النشط، مضيفة أنها أخبار غير صحيحة.

وتوعدت مصادر إثارة هذه الشائعات، إذ سيتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (1325) حالة إصابة جديدة وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (169) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2953) حالة.