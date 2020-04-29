شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اليمنية تعلن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا، عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة ⁧‫عدن‬⁩ جنوبي اليمن. وقالت اللجنة في تغريدة عبر حسابها في تويتر،” تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس #كورونا في العاصمة المؤقتة #عدن، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً.” قد يهمك ايضاً: Advertisements 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

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