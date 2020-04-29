مجلس شؤون الأسرة يطلق مبادرة «الأسرة أولًا» للإرشاد الوالدي

أطلق مجلس شؤون الأسرة- اليوم الأربعاء- مبادرة «الأسرة أولًا»، التي تستهدف توعية الوالدين العاملين، عبر مجموعة إرشادات عامة متخصصة في مناحي الحياة؛ للإسهام في تنظيم البرنامج الزمني داخل المنزل؛ بما يحقق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والواجبات الأسرية، وتعريفهم بأفضل الأساليب والمهارات، التي تساعدهم في هذا الجانب، من أجل تخفيف الآثار الاجتماعية على الأسرة، التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن أهداف المبادرة، نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة وأدوار الوالدين المنوطة بهما؛ لتجاوز أزمة جائحة كورونا، وإرشاد الوالدين عن أفضل الأساليب، التي تساعدهما على القيام بواجباتهما الأسرية والعملية، وتشجيعهما على توعية الأبناء بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ عليهم من الإصابة بالفيروس، مع حث الوالدين على استثمار أوقاتهما بعد الانتهاء من أداء حصة العمل الرسمي (عن بُعد) بشكل مثالي، فضلًا عن الاستفادة من البرامج التدريبية لاكتساب عددٍ من المهارات لهم ولأبنائهم، والتركيز على توعية الوالدين بأهمية التخطيط الأسري الجيد، وتكامل الأدوار بينهما؛ بما يحقق أهدافهما الأسرية والعملية ويحفظ كيان الأسرة، إضافة لتزويد الآباء والأمهات بأهم الخدمات والتطبيقات، التي يحتاجانها لتوفير متطلبات الأسرة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها التباعد الاجتماعي ومنع التجول الكلي والجزئي.

وتعمل مبادرة «الأسرة أولًا» على بث رسائل إعلامية توعوية لتحقيق أهداف المبادرة، وتعميق أثرها من خلال وسائل الإعلام التقليدية، والمنصات الرقمية للمجلس والشركاء في تنفيذها؛ حيث تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث ذات العلاقة بمجالات العمل والتدريب والحقوق، إضافة للجهات التي تقدم خدماتها للأسرة بكل مكوناتها.

وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا بنت مزيد التويجري، إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود، التي يقوم بها المجلس في توعية الأسرة بكل مكوناتها في كل مناحي الحياة، وعلى رأسها الوالدان لتمكينهم من تجاوز أزمة كورونا والتغلب على آثارها المتوقعة؛ بما يعزز تماسك الأسرة والحفاظ على كيانها لتقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه، مقدمة شكرها للجهات التي أسهمت في تبني هذه المبادرة وعملت على تحقيق مستهدفاتها.