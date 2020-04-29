بالصور.. أمانة جازان تشرف على فتح المجمعات والمحال التجارية

أشرفت الفرق الميدانية لأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة والجهات ذات العلاقة، اليوم، على تنفيذ الأمر السامي بفتح بعض الأنشطة التجارية لممارستها في فترة السماح التي بدأت اعتبارًا من اليوم، وتستمر حتى الـ20 من شهر رمضان الجاري.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، أن عملية الفتح تمت بعد التأكد من تطبيق جميع المجمعات والمحلات المشمولة ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، مع تأكيد أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن عمليات فتح المحلات والمجمعات التجارية المشمولة بالموافقة الكريمة بالمنطقة، تمت بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

ضوابط عمل الأنشطة المشمولة

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وتشمل ضوابط عمل الأنشطة المشمولة إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس، وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء إلى المتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقل عن 10 أمتار مربعة لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات، الكمامات، المطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يوميًّا وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن 15 عامًا وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج، وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

كما تتضمن الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي، وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة، وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة، وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.

ودعا أمين منطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

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