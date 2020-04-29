بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان واليمن

بالتعاون مع الجهات المسؤولة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، لليوم الخامس على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، لإيصال تلك المساعدات إلى منازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتفصيلًا في باكستان، جرى توزيع 2239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 13 ألفًا و434 فردًا في مناطق لاهور، وجهنق، وخانيوال، وفيصل آباد، وتوبا تيك سنق، بإقليم البنجاب، كما وزعت 1120 سلة غذائية تزن 37 طنًّا في منطقة لاهور، استفاد منها 6 آلاف و720 فردًا، و260 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1560 فردًا، و170سلة غذائية تزن 5 أطنان بمنطقة جهنق، استفاد منها 1020 فردًا، و 189 سلة غذائية تزن 6 أطنان في منطقة فيصل أباد، استفاد منها 1135فردًا، و500 سلة غذائية تزن 16 طنًّا في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 3 آلاف فرد.
كما واصل المركز توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحين والمتضررين من السيول والأمطار في منطقة المعاشيق بمحافظة عدن في اليمن؛ حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية تزن 11 طنًّا، استفادت منها 150 أسرة، كما وزع أمس 670 سلة غذائية رمضانية للنازحين في محافظة مأرب، استفاد منها 318 أسرة نازحة ومتضررة.
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سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان واليمن والسودان
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