إصابة شخصين في انحراف مركبة على طريق «الهدا»

اصطدمت بحاجز خرساني

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، اليوم الأربعاء،، عن حادث مروري على طريق "الهدا" بمكة المكرمة. وقال مركز العمليات الأمنية عبر تويتر: «تسبب انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بحاجز خرساني على طريق (الهدا)، في إصابة امرأتين». وأكد مركز العمليات، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، ونقلت المصابتين إلى المستشفى. اقرأ أيضًا: انحراف شاحنة عن مسارها وانقلابها على طريق "الجموم - المدينة"

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