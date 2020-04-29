الغذاء والدواء تواصل إجراءات التأكد من تطبيق مصانع الأغذية تدابير الوقاية من كورونا

شنت هيئة الغذاء والدواء 140 جولة على مصانع الأغذية في عدد من مدن المنطقة الشرقية منذ تطبيق إجراءات الوقاية والحد من كورونا، كما باشرت الفرق الرقابية أكثر من 490 مستودعًا ومركزًا لتوزيع الأغذية؛ للتحقق من سلامة التخزين والتداول للمنتجات الغذائية، ومنع وصول المنتجات المخالفة إلى منافذ البيع وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يأتي ذلك ضمن متابعتهم الحثيثة للرصد الرقابي الذي يهتم بسلامة غذاء ودواء المواطن والمقيم، خلال قيامهم بجولات مجدولة ومفاجئة بشكل يومي طوال أيام الأسبوع لضمان سلامة المنتجات الغذائية والدوائية، فضلًا عن التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على العاملين في المجالين؛ حرصًا على تحقيق أعلى معدلات السلامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

كما شملت إجراءات متابعة الهيئة للمصانع التي تنتج الغذاء، تسجيل البيانات وتدوين الملاحظات مع قياس درجات حرارة المصنع بالأجهزة الحديثة، ومتابعة سير الإنتاج، إضافة إلى معرفة عدد العاملين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار الفيروس، وتوزيع المطبوعات التوعوية التثقيفية وتقديم شرح عن أهمية اتباع إجراءات السلامة والإرشادات الوقائية.

وتهدف الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تعزيز وحماية الصحة العامة، وتحقيق رسالتها في حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية؛ وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مجال الوقاية من الفيروس.

اقرأ أيضًا: