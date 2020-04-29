أمانة الشرقية تنفذ 4500 جولة رقابية خلال أول 5 أيام من رمضان

وتحرير 503 إشعارات غرامات ومخالفات
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان المبارك 4500 جولة رقابية، و79 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، حررت خلالها 503 إشعارات غرامات ومخالفات، كما طهرت وعقمت 6100 موقع، ضمن جهودها الاحترازية بشأن فيروس كورونا، وإجراءات التأكد من سلامة الغذاء.
وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية على المُدن والمحافظات التابعة لها، التي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية؛ حيث تنوَّعت المخالفات المرصودة بين مخالفات التدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفات مزاولة الأنشطة غير المستثناة، ومخالفات التكدس وغيرها؛ حيث كثفت الأمانة جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية وجولات فرقها الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين؛ للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار، وأسواق الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ.
كما تشدد الأمانة على التعقيم والتطهير العام، باستخدام آليات مطورة، وتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم؛ وذلك ضمن خططها للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةَ إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية المخصصة لهذا الشأن.
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