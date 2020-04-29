طقس الخميس.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق

مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 8 مناطق غدًا الخميس، التي تكون مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.
وقالت الهيئة، عبر موقعها الالكتروني: "يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم)، وعلى مرتفعات (نجران، وجازان، وعسير، والباحة)، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت "الهيئة" إلى أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة بين 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة بين 16-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:
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