«العربي للطفولة» يبحث توجهاته الراهنة والمستقبلية في ظل أزمة «كورونا»

عقد رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا افتراضيًا مع عددٍ من مسئولي المجلس؛ لمناقشة التوجهات الراهنة والمستقبلية، في ظل تفشي جائحة «كورونا المستجد».

وقال رئيس المجلس: في ظل الظروف الراهنة وتفشي فيروس كورونا وما تبعه من تداعيات، يستوجب من المجلس الاستمرار في التحول الرقمي؛ بما يحقق رسالته نحو خدمة ورعاية وتنمية حقوق وتنشئة الطفل العربي وتهيئته للمستقبل، الذي يحمل كثيرًا من التغييرات الجذرية.

ووجّه رئيس المجلس أيضًا بالاستمرار في تنفيذ دور المجلس التوعوي في الوقت الراهن، والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال بناء الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

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من ناحيته، استعرض مدير عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي خلال الاجتماع، ما يقوم به المجلس من نشاطات رقمية، ومنها الحملة الإعلامية التوعوية «حماية أطفالنا من كورونا»، والتعاون مع المنظمة الكشفية العربية في التوعية بأهمية الدعم النفسي للأطفال، في ظل جائحة كورونا وما بعدها.

ولفت البيلاوي، إلى استمرار المجلس بمتابعة الدورة الثانية من جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية، التي جاء موضوعها عن «تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة»، وإعداد دراسة علمية حول مدى جاهزية الأطفال العرب لدخول الثورة الصناعية الرابعة بالتطبيق على 6 دول عربية، إلى جانب التعاون مع جامعة الدول العربية في التخطيط لحملة إعلامية حول توعية الأطفال للاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة، وأيضًا إعداد قاموس مصطلحات حقوق الطفل، علاوة على العمل حاليًا على وضع مشروع متكامل لرقمنة أعمال المجلس.

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