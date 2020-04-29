بالصور.. مولات عسير تستأنف نشاطها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

استأنفت المجمعات التجارية «المولات» المشمولة بقرار رفع الحظر الجزئي، نشاطها اليوم في منطقة عسير، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وشهدت محافظة خميس مشيط ومدينة أبها، استقبال مجمعات المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم، خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا .

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وأشرفت فرق رقابية من أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تضمنت إرشادات وتعليمات صحية، أهمها منع أي نشاط داخل تلك المراكز التجارية الكبرى لا يحقق التباعد الجسدي مثل (عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، ودور السينما، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات، وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي)، بالإضافة إلى ربط كاميرات المجمعات التجارية مع غرف التحكم في الأمانة والبلديات التابعة لها، لمتابعة حركة مرتادي الأسواق ومنع حدوث الازدحام، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 مترًا ، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به ( متسوق لكل / 10 م٢) .

كما شملت الإجراءات، التي طبقت ابتداء من اليوم، إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين، وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات، التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول، وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.

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