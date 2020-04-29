السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تكثف برامجها التوعوية لبيان خطر فيروس كورونا



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها التوعوية والإرشادية منذ بدء انتشار فيروس

وأطلقت (65.385) منشطاً دعوياً شارك في تقديمها علماء ودعاة وأئمة المساجد والأطباء، واستهدفت فئات المجتمع بالمملكة، تناولت الحث على العمل بتوجيهات ولاة الأمر وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا، والتحذير من الشائعات، والأخذ بالأسباب الشرعية في الوقاية منه.

وأوضحت الوزارة ــ في تقرير لها ــ أنها نفذت منذ بدء انتشار الوباء العديد من البرامج التوعوية والإرشادية قبل قرار غلق المساجد، حيث ألقيت (32) ألف خطبة على مدى أسبوعين متتاليين للحديث عن خطر الأوبئة والأمراض المعدية، وبيان النصوص الشرعية الواردة في هذا الخصوص، كما نفذت (10) آلاف محاضرة توعوية، وبثت (45) ألف رسالة نصية، كما حظيت (175) تغريدة عبر حسابها الرسمي توتير بأكثر من (15) مليون مشاهدة.

وشارك في تنفيذ البرامج التوعوية (83439) إماماً، و(15) ألف خطيباً، و(4210) من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين معها بمختلف مناطق المملكة.

وعقب قرار غلق المساجد ضاعف الوزارة أعمالها التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية بإطلاق (3882) برنامجاً دعوياً، تضمن محاضرات وندوات وكلمات بلغت مجموعها (9944) منشطاً استهدفت شرائح المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية من الجنسين، تم بثها عبر قناة الوزارة باليوتيوب وتويتر، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي في 420 مكتباً تعاونياً للدعوة والإرشاد بمناطق المملكة.

كما أنتجت مراكز الدعوة والإرشاد بمختلف فروع الوزارة بالمملكة، بالتعاون مع المكاتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، (13.441) ألف بروشور ومقطع فيديو توعوي موجهة لعموم المواطنين والمقيمين، وخصص جزء كبير منها لتوعية الجاليات بـ (18) لغة عالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جميعها تحض على العمل بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية، والتحذير من الشائعات، والأخذ بالأسباب الشرعية في توقي الوباء.

ونشرت الوزارة (131.266) ألف رسالة نصية عبر شركات الاتصالات موجهة لمنسوبي الوزارة والمساجد بمناطق المملكة دعتهم من خلالها لتفعيل الوعي لدى المجتمع لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بالالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة حيال الإجراءات الاحترازية، وحثهم بالتوكل على الله والأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على أن اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية يعد تحقيقًا لمقصدٍ من مقاصد الشريعة.

وأعلنت الوزارة ــ في ختام التقرير ــ أنها مستمرة في جهودها الدعوية وتنفيذ حملات توعوية برعاية ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية؛ تحقيقاً لرسالتها السامية في خدمة المجتمع، وتعزيز الأمن الصحي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

19:46ت م

0166



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسكثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها التوعوية والإرشادية منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، استشعاراً للدور الذي تضطلع به في توعية وإرشاد أفراد المجتمع.وأطلقت (65.385) منشطاً دعوياً شارك في تقديمها علماء ودعاة وأئمة المساجد والأطباء، واستهدفت فئات المجتمع بالمملكة، تناولت الحث على العمل بتوجيهات ولاة الأمر وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا، والتحذير من الشائعات، والأخذ بالأسباب الشرعية في الوقاية منه.وأوضحت الوزارة ــ في تقرير لها ــ أنها نفذت منذ بدء انتشار الوباء العديد من البرامج التوعوية والإرشادية قبل قرار غلق المساجد، حيث ألقيت (32) ألف خطبة على مدى أسبوعين متتاليين للحديث عن خطر الأوبئة والأمراض المعدية، وبيان النصوص الشرعية الواردة في هذا الخصوص، كما نفذت (10) آلاف محاضرة توعوية، وبثت (45) ألف رسالة نصية، كما حظيت (175) تغريدة عبر حسابها الرسمي توتير بأكثر من (15) مليون مشاهدة.وشارك في تنفيذ البرامج التوعوية (83439) إماماً، و(15) ألف خطيباً، و(4210) من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين معها بمختلف مناطق المملكة.وعقب قرار غلق المساجد ضاعف الوزارة أعمالها التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية بإطلاق (3882) برنامجاً دعوياً، تضمن محاضرات وندوات وكلمات بلغت مجموعها (9944) منشطاً استهدفت شرائح المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية من الجنسين، تم بثها عبر قناة الوزارة باليوتيوب وتويتر، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي في 420 مكتباً تعاونياً للدعوة والإرشاد بمناطق المملكة.كما أنتجت مراكز الدعوة والإرشاد بمختلف فروع الوزارة بالمملكة، بالتعاون مع المكاتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، (13.441) ألف بروشور ومقطع فيديو توعوي موجهة لعموم المواطنين والمقيمين، وخصص جزء كبير منها لتوعية الجاليات بـ (18) لغة عالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جميعها تحض على العمل بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية، والتحذير من الشائعات، والأخذ بالأسباب الشرعية في توقي الوباء.ونشرت الوزارة (131.266) ألف رسالة نصية عبر شركات الاتصالات موجهة لمنسوبي الوزارة والمساجد بمناطق المملكة دعتهم من خلالها لتفعيل الوعي لدى المجتمع لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بالالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة حيال الإجراءات الاحترازية، وحثهم بالتوكل على الله والأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على أن اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية يعد تحقيقًا لمقصدٍ من مقاصد الشريعة.وأعلنت الوزارة ــ في ختام التقرير ــ أنها مستمرة في جهودها الدعوية وتنفيذ حملات توعوية برعاية ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية؛ تحقيقاً لرسالتها السامية في خدمة المجتمع، وتعزيز الأمن الصحي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //19:46ت م0166

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.