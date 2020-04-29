السعودية اليوم / ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 325



مدريد 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت اسبانيا اليوم ارتفاع عدد وفيات

وأكدت وزراة الصحة الاسبانية أن حصيلة الوفيات حتى الآن 24 ألفا و275 شخصاً في ثالث بلد متضرر جراء تفشي الوباء في العالم خلف الولايات المتحدة وإيطاليا.

وارتفع عدد المتعافين في آخر 24 ساعة إلى 6399، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية تفشي الوباء في هذه الدولة التي ستشرع في إجراءات تدريجية لتخفيف قيود الإغلاق العام.

وأوضحت الوزارة أن عدد الاصابات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2144، كما سجّلت اسبانيا حتى الآن 212917 إصابة بالفيروس، شفي منهم 108947.

// انتهى //

19:44ت م

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مدريد 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت اسبانيا اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 325 وفاة.وأكدت وزراة الصحة الاسبانية أن حصيلة الوفيات حتى الآن 24 ألفا و275 شخصاً في ثالث بلد متضرر جراء تفشي الوباء في العالم خلف الولايات المتحدة وإيطاليا.وارتفع عدد المتعافين في آخر 24 ساعة إلى 6399، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية تفشي الوباء في هذه الدولة التي ستشرع في إجراءات تدريجية لتخفيف قيود الإغلاق العام.وأوضحت الوزارة أن عدد الاصابات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2144، كما سجّلت اسبانيا حتى الآن 212917 إصابة بالفيروس، شفي منهم 108947.// انتهى //19:44ت م0161

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