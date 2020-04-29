السعودية اليوم / وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية



رام الله 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

وقالت إن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 507، تشكل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين، مضيفة أن هناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي.

// انتهى //

19:26ت م

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رام الله 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس " كورونا " في فلسطين.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.وقالت إن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 507، تشكل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين، مضيفة أن هناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي.// انتهى //19:26ت م0158

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