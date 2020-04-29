السعودية اليوم / المغرب تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت المغرب تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 928 في المجموع بعد تعافي 150 شخصاً، وان نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 28609 حالات.

وأكدت الوزارة ان جهة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 25%، متبوعة بمراكش بـ21%، تليهما طنجة بـ13% ثم فاس بـ12 %.

// انتهى //

19:24ت م

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الرباط 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت المغرب تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين هو 4321، فيما بلغ عدد الوفيات إلى اليوم 168 بعد تسجيل 3 وفيات اخرى.وقالت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 928 في المجموع بعد تعافي 150 شخصاً، وان نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 28609 حالات.وأكدت الوزارة ان جهة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 25%، متبوعة بمراكش بـ21%، تليهما طنجة بـ13% ثم فاس بـ12 %.// انتهى //19:24ت م0157

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