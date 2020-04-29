السعودية اليوم / إجراء 8544 فحصاً في نقاط الفرز البصري بالعويقيلة



العويقلية 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

استمرارًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها صحة الحدود الشمالية للحد من انتشار فيروس

كما تم توزيع المنشورات التوعوية والتثقيفية لجميع من يتم فحصهم ومشاركتهم أهم الإجراءات الوقائية والطرق الصحية والمتبعة في مواجهة الفايروس.

// انتهى //

19:22ت م

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العويقلية 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واساستمرارًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها صحة الحدود الشمالية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد , فقد تم إجراء 8544 فحصا على مداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري وبمشاركة الجهات ذات العلاقة والمتطوعين وذلك من بداية شهر رمضان المبارك.كما تم توزيع المنشورات التوعوية والتثقيفية لجميع من يتم فحصهم ومشاركتهم أهم الإجراءات الوقائية والطرق الصحية والمتبعة في مواجهة الفايروس.// انتهى //19:22ت م0155

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