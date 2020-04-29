السعودية اليوم / مستشفى الأمير محمد بن ناصر يجمع 1002 وحدة من مكونات الدم من خلال حملات التبرع بالدم



جيزان 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

جمعت 6 حملات تبرع بالدم نفذها مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان خلال الأيام القليلة الماضية نحو 334 وحدة دم من مختلف الفصائل.

وبدأت الحملة بمنسوبي مستشفى الأمير محمد بن ناصر، ثم بمستشفى إرادة للصحة النفسية، ومستشفى العميس الخاص وكذلك مستشفى الحياة الوطني الخاص، والمديرية العامة للدفاع المدني بجازان.

كما تم تنفيذ حملة بواسطة السيارة المتنقلة للتبرع بالدم التابعة لجامعة جازان بالتعاون مع جمعية شريان بقرية الباحر.

وجمعت هذه الحملات 334 وحدة من مختلف الفصائل الدموية، ويتم فصل كل وحدة إلى 3 مكونات من مكونات الدم وهي: وحدات خلايا الدم الحمراء المركزة، وصفائح دموية، وبلازما الدم ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المتوفرة 1002 وحدة من مكونات الدم المختلفة.

ويتم استخدام هذه الوحدات لمرضى أمراض الدم الوراثية والأورام ومرضى القلب بالمستشفى.

// انتهى //

19:20ت م

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