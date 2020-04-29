السعودية اليوم / الفرق الرقابة بأمانة وصحة المدينة تواصل تنفذ حملات توعوية مشتركة بمراكز بيع المواد الغذائية



المدينة المنورة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

تنفذ الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء وبمشاركة فرق التوعية الصحية الميدانية بصحة المدينة المنورة، بتنفيذ حملات توعوية في مراكز بيع المواد الغذائية والمراكز التجارية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وتعمل الحملة علي تعزيز التوعية الصحية لدى المتسوقين بالتباعد وأخذ المسافة المناسبة التي لا تقل عن متر ونص بالإضافة تقديم إرشادات عن الطريقة الصحيحة استخدام عربات التسوق ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي للوقاية من فيروس

// انتهى //

19:12ت م

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المدينة المنورة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واستنفذ الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء وبمشاركة فرق التوعية الصحية الميدانية بصحة المدينة المنورة، بتنفيذ حملات توعوية في مراكز بيع المواد الغذائية والمراكز التجارية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.وتعمل الحملة علي تعزيز التوعية الصحية لدى المتسوقين بالتباعد وأخذ المسافة المناسبة التي لا تقل عن متر ونص بالإضافة تقديم إرشادات عن الطريقة الصحيحة استخدام عربات التسوق ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي للوقاية من فيروس كورونا الجديد " كوفيد19 ".// انتهى //19:12ت م0145

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