شكرا لقرائتكم خبر عن "تقني الشرقية" يطلق 10 آلاف فرصة تدريبية عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني الشرقية محمد بن سليمان السلوم أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المجتمعية التي تقدمها الإدارة لتدريب وتطوير جميع شرائح المجتمع باستخدام التقنية الحديثة عن بعد، مؤكداً حرص المؤسسة على تسخيرالإمكانات البشرية في خدمة وتنمية المجتمع، مثنياً على تعاون منشآت التدريبية الأهلية في الدمام والأحساء وحفر الباطن ومشاركتهم الوطنية في تنمية وتطوير المجتمع من خلال تقديم (10022) فرصة تدريبة من خلال 107 برامج تدريبية بواقع 655 ساعة تدريبية بما مجموعها 230 يوماً.
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