شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل:نسخر كافة امكاناتنا لتخطي أى عقبات والان نبدء بالتفاصيل

عقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم اجتماعًا مرئيًا مع مدراء عموم فروع الوزارة بالمملكة، لمتابعة سير الأعمال فيها ومناقشة أهم مشروعات الوزارة القائمة والمنتهية والوقوف على احتياجات كل منطقة.

واطلع م على 13 عرضًا مقدمًا من قبل كل مدير فرع، تتضمن إنجازات كافة الفروع خلال الأشهر الأربعة ‏الماضية في مشاريع كل منطقة، ونسب الإنجاز فيها إضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال على الطرق خلال فترة منع التجول.

كما اطلع الجاسر على أبرز المعوقات التي تواجه كل فرع لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدًا أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشاريع وتخطي جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وقدم معاليه شكره الجزيل لكافة منسوبي الفروع على تفانيهم وعملهم أثناء ‏جائحة فيروس كورونا المستجد ‏COVID‏ 19 ‏واستغلالهم فترة منع التجول في إنجاز العديد من أعمال التنفيذ والصيانة بنوعيها العادية والوقائية، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك سائلًا المولى عز وجل لهم العون والتوفيق.