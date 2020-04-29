شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل:نسخر كافة امكاناتنا لتخطي أى عقبات والان نبدء بالتفاصيل
واطلع م على 13 عرضًا مقدمًا من قبل كل مدير فرع، تتضمن إنجازات كافة الفروع خلال الأشهر الأربعة الماضية في مشاريع كل منطقة، ونسب الإنجاز فيها إضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال على الطرق خلال فترة منع التجول.
كما اطلع الجاسر على أبرز المعوقات التي تواجه كل فرع لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدًا أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشاريع وتخطي جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.
وقدم معاليه شكره الجزيل لكافة منسوبي الفروع على تفانيهم وعملهم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID 19 واستغلالهم فترة منع التجول في إنجاز العديد من أعمال التنفيذ والصيانة بنوعيها العادية والوقائية، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك سائلًا المولى عز وجل لهم العون والتوفيق.
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