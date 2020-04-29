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فيديو.. الصناعة: جهاز تنفس جديد بصناعة سعودية يُجرب حاليًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية مازن الحماد إنه يتم حاليًا تجربة جهاز تنفس بأحد المستشفيات، وهو صناعة سعودية، إضافة إلى 7 مصانع أخرى تقوم بتجارب على جهاز التنفس، مؤكدًا على المصانع وروادها بضرورة الالتزام بالتدابير التي أقرتها وزارة الصحة.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات كورونا، أن إجمالي عدد المصانع في المملكة 9 آلاف مصنع، يعمل قرابة 3000 منها بكامل طاقتها، والمصانع الأخرى بدأت العمل من اليوم.
وأوضح أن أكثر من 3000 مصنع تعمل على تأمين إمدادات الغذاء والدواء للحفاظ على مستوياته في الأسواق، إضافة إلى أكثر من 2500 منتج طبي وأكثر من مليوني لتر من المعقمات أسبوعيًا تنتجها المصانع الوطنية.
وأشار إلى 27 مبادرة قُدمت لشركاء الوزارة في الصناعة، منها الدعم المالي والإعفاءات لرفع الضرر، كما يوجد 685 مليون ريال عبارة عن حزم لإعفاءات، و4 مليارات ريال مجموع مبالغ القروض المعاد هيكلتها من الصندوق الصناعي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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